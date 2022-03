Beim Löschen eines brennenden Carports in Boppard (Rhein-Hunsrück-Kreis) ist ein Feuerwehrmann verletzt worden. Der 49-Jährige sei in der Nacht zum Montag in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Zwei Fahrzeuge seien ausgebrannt. Auch ein Schuppen und zwei Häuserfassaden seien beschädigt worden. Die Schadenshöhe betrage rund 70.000 Euro. Die Brandursache sei noch unklar.