Zutaten für 26 cm-Springform:

Für den Boden:

200 g Vollkornbutterkekse

100 g Butter

Für den Belag:

500 g Erdbeeren

350 ml Vollmilch

250 g Schmand oder Crème Fraîche

75 g Zucker

2 Pck. Vanillezucker

1 Pck. Vanillepudding

1 TL Zitronenabrieb

1 Päckchen roter Tortenguss

Kekse in einen Gefrierbeutel geben, diesen verschließen und mit einem Nudelholz oder Fleischklopfer fein zerbröseln. In der Zwischenzeit Butter in einem Topf schmelzen. Ist die Butter geschmolzen, die Keksbrösel dazugeben und alles gut verrühren, so dass sich die Butter überall gleichmäßig verteilt.

Springform mit Backpapier auslegen. Die Keksmasse in die Form geben und mit einem Löffel gut festdrücken. Anschließend kommt der Kuchenboden samt Springform in den Kühlschrank.

Erdbeeren waschen, dann erst die Kelchblätter abzupfen. Das ist wichtig, denn sonst wäscht sich das Aroma aus. Dann die Erdbeeren in einem Sieb abtropfen lassen. Bevor die Erdbeeren weiterverarbeitet werden, Schadstellen mit einem Messer entfernen.

100 ml Vollmilch mit dem Päckchen Vanillepuddingpulver, Zucker und den zwei Päckchen Vanillezucker verrühren. Anschließend die restliche Milch erhitzen, die Milch-Puddingpulvermischung einrühren und unter ständigem Rühren zum Kochen bringen. Ist der Pudding eingedickt, den Topf vom Herd ziehen, Schmand sowie Zitronenschale unter den noch heißen Pudding rühren.

Puddingmasse auf dem Keksboden verteilen. Erdbeeren halbieren und auf dem Kuchen verteilen. Tortenguss entsprechend der Packungsanweisung kochen und anschließend auf den Erdbeeren verteilen. Dann den Kuchen nur noch drei bis vier Stunden kaltstellen. Je länger der Kuchen kaltsteht, desto fester wird er.