Beim Brand einer Lagerhalle eines Waiblinger Müllentsorgungsunternehmens ist großer Schaden entstanden. Die meterhohen Flammen und eine Rauchsäule sollen in der Nacht zum Mittwoch weit sichtbar gewesen sein, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch sagte. In der etwa 30 mal 30 Meter großen Halle sei eine größere Menge Abfall und Altpapier gelagert gewesen. Ein Autofahrer hatte das Feuer im Rems-Murr-Kreis in der Nacht auf Mittwoch entdeckt und den Notruf gewählt. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht. Nach Polizeiangaben hatte das Unternehmen am Dienstagnachmittag Betriebsschluss. Es seien demnach keine Mitarbeiter mehr auf dem Firmengelände gewesen.