Anreise: Mit der Bahn geht es von Aachen, Köln, Bonn oder Koblenz aus weiter mit Regionalbahnen und Bussen. Durch die Hochwasser-Flutkatastrophe im Ahrtal, an Erft, Prüm und Kyll sind mehrere Bahnlinien noch längere Zeit gesperrt.

Reisezeit: Ganzjährig

Unterkünfte: Krimifans übernachten stilecht im Krimihotel in Hillesheim, Romantiker im Kurfürstlichen Amtshaus in Daun, luxuriös im Waldhotel Sonnora in Dreis und klösterlich im Gästehaus von Kloster Steinfeld bei Kall.

Info-Adresse: Eifel Tourismus, Kalvarienbergstraße 1, 54595 Prüm (Tel.: 065 5 19 65 60, E-Mail: info@eifel.info, Web: www.eifel.info)