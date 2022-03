Für Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine erweitert Rheinland-Pfalz die Einrichtungen zur Erstaufnahme. "Mit Hochdruck bauen wir die Aufnahmekapazitäten weiter aus", sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch in einer Regierungserklärung im Landtag. Seit Beginn des Krieges am 24. Februar sei die Zahl der verfügbaren Plätze von 3300 auf 6650 erhöht worden. Tausende weitere seien in der Planung.