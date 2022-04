Der hessische Bund der Steuerzahler hat die jüngst beschlossene Neueinteilung der Landtagswahlkreise als "verpasste Chance" gewertet. Nötig wäre eine Wahlrechtsreform, um einen teuren "XXL-Landtag" künftig zu verhindern, teilte der Vorsitzende des Steuerzahlerbundes, Joachim Papendick, am Freitag in Wiesbaden mit. Dafür müssten Überhang- und Ausgleichsmandate in Zukunft unmöglich oder zumindest unwahrscheinlich werden.