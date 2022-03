Weil er ein Mädchen in einem Chat sexuell missbraucht haben soll, sitzt ein 53-Jähriger aus dem Großraum Wangen (Kreis Ravensburg) in Untersuchungshaft. Der Mann soll im Januar auf der Videoplattform Tiktok Kontakt zu dem damals zehnjährigen Kind aufgenommen haben, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Dabei soll er sich als 20-Jähriger ausgegeben und später mit dem Kind auf Whatsapp geschrieben haben.