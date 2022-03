Randalierer sind zum Höhepunkt der närrischen Tage in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) unterwegs gewesen. Polizeiangaben zufolge hatten sich in der Nacht von Rosenmontag auf Dienstag in der Innenstadt rund 50 Unruhestifter unter eine größere Menge von Fasnetfeiernden gemischt. Sie warfen Feuerwerkskörper und zersplitterten Glasflaschen.