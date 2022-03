Im Karlsruher Prozess um einen Dönerspieß-Hersteller hat das Amtsgericht den Angeklagten wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe zu drei Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sah es am Freitag als erwiesen an, dass der 56-Jährige als Geschäftsführer eines mittlerweile insolventen Unternehmens Steuern in Höhe von knapp 1,7 Millionen Euro hinterzogen hat. Es sah in vier der acht Fälle besonders schwere Steuerhinterziehung.