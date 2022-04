Nach dem gewaltsamen Tod einer 100 Jahre alten Frau hat sich seit Mittwoch eine 41 Jahre alte Altenpflegerin vor dem Landgericht Frankfurt zu verantworten. Die Anklage legt ihr Mord aus Habgier und zur Verdeckung einer vorausgegangenen Straftat zur Last. Die Angeklagte, die die Rentnerin früher einmal betreut hatte, soll sich im Januar vergangenen Jahres mit einem zurückbehaltenen Schlüssel Zugang zur Wohnung der Frau in Frankfurt-Sachsenhausen erschlichen und das im Bett liegende Opfer mit einem Kissen erstickt haben. Am ersten Verhandlungstag äußerte sich die Frau noch nicht zu den Vorwürfen. Sie war seinerzeit von der vom Einkaufen zurückkehrenden Betreuerin des Opfer überrascht und in die Flucht geschlagen worden.