In Baden-Baden muss sich ein Fahrlehrer nach einer SUV-Attacke gegen seine Ex-Freundin wegen zweifachen versuchten Mordes verantworten. Der 76-Jährige soll den Wagen seiner wesentlich jüngeren Ex-Freundin, in dem auch der neue Partner saß, mit seinem SUV wiederholt gerammt haben. Er soll auch noch auf sie zugefahren sein, als sie das Fahrzeug verließen. Die Frau erlitt Prellungen und Hämatome, konnte aber mit ihrem Freund flüchten. Vor dem Landgericht räumte der Angeklagte am Dienstag ein, mehrfach absichtlich das Auto seiner Ex-Freundin gerammt zu haben. Er bestritt jedoch eine Tötungsabsicht - er habe lediglich den Fahrschulwagen zerstören wollen.