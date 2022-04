Der terrorverdächtige Bundeswehroffizier Franco A. hat im Prozess vor dem Oberlandesgericht Auskunft zur Frage verweigert, woher bei ihm gefundene NS-Devotionalien stammen. Es handele sich um den Nachlass von Angehörigen, sagte der Angeklagte am Freitag lediglich dazu. Er bestritt, Anhänger der NS-Ideologie zu sein. A. war im Februar erneut festgenommen worden, auf dem Rückweg von Straßburg an einem S-Bahnsteig seiner Heimatstadt Offenbach. Dabei hatte er in einer Supermarkttüte unter anderem mehrere NS-Orden und -Aufnäher.