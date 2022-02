Im Fall des Polizisten, der seine Ehefrau vor einem Einkaufsmarkt in Kirchheim unter Teck getötet hat, laufen nun auch dienstrechtliche Ermittlungen. Das bestätigte das baden-württembergische Innenministerium am Montagabend auf Anfrage in Stuttgart. Zuvor hatte der Südwestrundfunk (SWR) berichtet.