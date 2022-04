Nach dem Fund von Sprengstoff, Waffen, Munition und Betäubungsmitteln sind in Stadt und Landkreis Kassel sieben Männer vorläufig festgenommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft Kassel und das Polizeipräsidium Nordhessen am Dienstag gemeinsam mitteilten, war den Festnahmen am Mittwoch vergangener Woche eine großangelegte Durchsuchungsaktion wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln, Schusswaffen und Sprengstoff vorangegangen.