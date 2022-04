Der Frankfurter Polizeipräsident Gerhard Bereswill geht in den Ruhestand. Bei einem Festakt am Dienstag würdigte Innenminister Peter Beuth (CDU) herausragende Dienste des 65-Jährigen für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Bereswill habe in seinen rund siebenhalb Jahren an der Spitze des größten hessischen Präsidiums "erfolgreich Verantwortung für die Sicherheit einer weltoffenen, dynamischen und prosperierenden Stadt getragen".