Nach dem Fund eines Toten und eines Schwerverletzten in Gießen fahnden Ermittler nach zwei Männern, die mit der Gewalttat zu tun haben könnten. Das Motiv sei unklar, die bisherigen Erkenntnisse "rechtfertigen jedoch die Annahme, dass es sich um eine Tat im Drogenmilieu handelt", teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mit. Bereits am Montag war demnach in einer Wohnung in der mittelhessischen Stadt die Leiche eines 56-Jährigen sowie der 52 Jahre alte Schwerverletzte gefunden worden.