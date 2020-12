Das Warten auf die Bescherung fühlt sich manchmal wie eine Ewigkeit an. Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

Bereite alles für eine tolle Bescherung vor: Du kannst etwa mit deiner Familie den Weihnachtsbaum schmücken. Kerzen, Lichterketten, Kugeln und kleine Figuren: All das lässt den Baum zur Bescherung wunderschön aussehen. Auch den Rest der Wohnung kann man schmücken. Außerdem kannst du für deine Familie Karten basteln oder Bilder malen. Vielleicht backt ihr auch noch ein paar Plätzchen.

Lass dich ablenken: Andere geschmückte Häuser kann man sich bei einem Spaziergang anschauen. Im Fernsehen oder beim Streaming gibt es schöne Weihnachtsfilme. Damit kann man sich gut die Zeit vertreiben. Außerdem gibt es jede Menge Weihnachtsbücher. Entweder du liest selbst oder lässt dir vorlesen. Krippenspiele in der Kirche gibt es in diesem Jahr wegen der Corona-Krise an vielen Orten leider nicht. Aber manche davon kannst du dir im Internet anschauen.

Rätsel lösen: Für manche Sachen muss man sich richtig konzentrieren, Rätsel und Spiele zum Beispiel. Dabei denkt man weniger an die Bescherung. Die Lehrerin Magda Mayerhoffer hat sich extra ein Weihnachtsrätsel ausgedacht, das man selbst basteln kann. Das kannst du dir im Internet anschauen. Für die Lösungen brauchst du aber ein Handy, das QR-Codes lesen kann. Natürlich gibt es auch viele andere spannende Spiele und Rätsel. Und plötzlich ist der Tag fast vorbei und du kannst deine Geschenke auspacken!