Pfarrer Pius Adiele stammt aus Aboh Mbaise in Nigeria. Nach seinem Studium in Philosophie und Theologie wurde er am 2. August 1997 in Ahiara Mbaise der Diözese Imo State zum Priester geweiht. Er wirkt als Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Kapfenburg und ist stellvertretender Dekan des Dekanats Ostalb in der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Im Geheimarchiv des Vatikans und im Nationalarchiv von Portugal forschte er für seine Doktorarbeit über die Verwicklung der Kirche in die Versklavung schwarzer Menschen. Das 600 Seiten starke Werk ist unter dem Titel "The Popes, the Catholic Church and the Transatlantic Enslavement of Black Africans 1418-1839 (Sklaverei – Knechtschaft – Zwangsarbeit, Bd. 16) 2017 im Verlag Georg Olms erschienen.