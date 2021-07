> Der Zweckverband Hochwasserschutz Elsenz-Schwarzbach mit Sitz in Waibstadt hat 23 Kommunen als Mitglieder. Er wurde nach den Überflutungen im Einzugsgebiet im Dezember 1993 und Juni 1994 mit Schäden von über 300 Millionen D-Mark gegründet. Erstmals 1997 wurde ein Hochwasserschutzkonzept verabschiedet mit dem Ziel, einen gleichwertigen Schutz vor 100-jährlichen Hochwassern sicherzustellen. Dies soll geschehen durch Rückhaltebecken vor allem an den Zuflüssen und Oberläufen von Elsenz und Schwarzbach sowie durch Dämme, Mauern oder Flussaufweitungen. "Aktuell sind 80 Rückhalte vorgesehen, wovon rund 60 Becken fertiggestellt sind", so Zweckverband-Geschäftsführer Gerold Werner. Durch neue Daten und Erfahrungen wird das Konzept immer wieder erweitert. So waren bei der Überarbeitung 2008 durch neue Berechnungen bereits 50 Prozent der 1997 geplanten Becken nicht mehr für ein 50-jährliches Hochwasser ausgelegt. Bis heute wurden rund 60 Millionen Euro investiert, wovon das Land 70 und die Kommunen 30 Prozent der Kosten tragen. bmi