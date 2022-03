Die rheinland-pfälzischen Grünen haben mit großer Mehrheit einen Leitantrag zum "Zusammenhalt in Vielfalt" verabschiedet. Die Vielfaltspolitik sei die übergeordnete Strategie für zahlreiche politische Projekte und Schwerpunkte, sagte Integrations-, Frauen- und Familienministerin Katharina Binz am Samstag bei dem hybriden Parteitag in Idar-Oberstein. "Jeder muss ohne Gewalt aufwachsen und leben können."