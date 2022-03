Wittlich (dpa/lrs) - Auf dem Parteitag habe er "viel Obrigkeitshörigkeit" erlebt und "wenig Gemeinsames gespürt", sagte der auf Veränderungsprozesse spezialisierte Unternehmensberater. "Ich würde Ihnen empfehlen, Partei neu zu denken." Es werde nicht funktionieren, alle Hoffnungen auf eine neue Führung an der Spitze zu richten, sagte Kraus kurz vor der Neuwahl des CDU-Landesvorstands.

Jeder in der Partei solle sich fragen: "Wie kriegen wir echten Dialog und Austausch hin?" sagte Kraus den 325 Delegierten des Parteitags und fügte hinzu: "Also anders als hier." Nötig sei "ein bisschen Autoritätsaufmüpfigkeit", was keine Frage des Alters sei. "Es kann nur von unten nach oben funktionieren."