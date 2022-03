Mehr Radwege, mehr Lieferverkehr: Der Platz in den Innenstädten wird immer knapper. Die großen Kommunen in Hessen machen deshalb das Parken teurer mit dem Ziel, den Autoverkehr zurückzudrängen. Derzeit sind höhere Preise für das Anwohnerparken im Gespräch. Hintergrund ist die Entscheidung der Landesregierung, den Kommunen freie Hand bei der Preisgestaltung zu geben. Höhere Gebühren sind etwa in Frankfurt, Wiesbaden und Kassel in der Diskussion.