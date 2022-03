Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hessen steigt weiter. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen stieg nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Donnerstag auf 1212,9 (Stand 3.36 Uhr). Am Mittwoch lag dieser Wert bei 1154,3. Binnen 24 Stunden wurden 16.819 neue Corona-Infektionen registriert, es gab 23 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Seit Pandemiebeginn sind damit hessenweit 9455 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Es gab 1.236.716 bestätigte Corona-Infektionen.