Bei den Protesten in Hessen gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen ist die Teilnehmerzahl am Montag erneut gesunken. Wie das Innenministerium am Dienstag in Wiesbaden auf Anfrage mitteilte, beteiligten sich landesweit rund 6370 Menschen - am gleichen Tag der Vorwoche waren es noch 7950 gewesen. "Die hessischen Polizeipräsidien melden zudem übereinstimmend, dass das Konfliktpotenzial auf den Veranstaltungen immer weiter sinkt", erklärte ein Sprecher des Innenministeriums. Außerdem habe es hessenweit 14 Gegenveranstaltungen mit rund 700 Teilnehmern gegeben. Dort sei jedoch auch der Protest gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine Thema gewesen.