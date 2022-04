Stuttgart (dpa/lsw) - Aufgrund der andauernden Überlastung der Gesundheitsämter und der weiten hohen Positivrate bei den PCR-Testergebnissen dürfte die tatsächliche Zahl der Infektionsfälle weiter deutlich höher sein.

Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stieg innerhalb eines Tages um 31 auf 15.368 nachgewiesene Fälle seit Beginn der Pandemie.

Auf den Intensivstationen des Landes wurden am Freitag 218 Covid-19-Patientinnen und -Patienten behandelt. Das sind drei weniger als am Donnerstag. Auf den Normalstationen lagen 1913 Covid-Patienten - also 40 weniger als am Vortag. Bei den Impfquoten im Land gab es keine nennenswerten Veränderungen.

