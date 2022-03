Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen hat die Einführung der Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen am Dienstag begrüßt. Damit würden Menschen, die in Einrichtungen leben oder von ambulanten Diensten versorgt werden, geschützt. "Allerdings kann dies nur der erste Schritt sein hin zu einer allgemeinen Impfpflicht", erklärte der Liga-Vorstandsvorsitzende Carsten Tag in Wiesbaden.