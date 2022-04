Hessens Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) hat das Scheitern des Entwurfs für die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht in Deutschland zunächst ab 60 Jahren bedauert. "Die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht wäre wichtig und richtig gewesen", erklärte Klose am Donnerstag in Wiesbaden. Die Corona-Pandemie sei noch nicht vorbei. Bei allen regionalen Unterschieden sei die Impfquote in Deutschland insgesamt zu niedrig.