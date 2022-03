In den Gebäuden der Amts- und Landgerichte in Hessen sowie im Oberlandesgericht Frankfurt gilt auch nach Aufhebung der meisten Corona-Maßnahmen am Wochenende vorerst weiter eine Maskenpflicht. In Fluren, Fahrstühlen und Treppenhäusern müsse eine FFP2- oder OP-Maske getragen werden, teilte der Präsident des Oberlandesgericht Frankfurt, Roman Poseck, am Donnerstag nach Beratungen mit den Präsidenten der Amts- und Landgerichte mit. Entsprechende Anordnungen würden von den Gerichten erlassen. Im Sitzungssaal entscheide darüber wie bisher die Richterin oder der Richter. Aufgehoben wird hingegen die Corona-Abstandsregel.