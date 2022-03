In Hessen sind binnen 24 Stunden 13.715 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Die Inzidenz, also die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Virus pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, stieg von 1028,9 am Vortag auf 1072,4. Das geht aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts vom Samstag hervor (Stand 3.33 Uhr) hervor. Zwölf weitere Menschen starben im Zusammenhang mit Covid-19. Seit Beginn der Pandemie registrierten die hessischen Gesundheitsbehörden 1.182.921 Corona-Fälle, 9360 Menschen im Bundesland starben an oder mit dem Virus.