Binnen 24 Stunden sind in Hessen 7654 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg am Sonntag auf 911,8, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (Stand 3.33 Uhr) hervorgeht. Am Samstag lag die Zahl der Neuinfektionen auf 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb von sieben Tagen bei 879,3. Die Zahl der Todesfälle von Covid-Patienten stieg um 1 auf nun 9268 seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020.