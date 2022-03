Die Corona-Inzidenz im Saarland ist weiter gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Sonntag bei 2287,9 (Stand 3.20 Uhr), nach 2276,5 am Vortag. Binnen 24 Stunden wurden 2850 Corona-Neuinfektionen registriert. Laut RKI wurden zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Damit stieg die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie im Saarland mit oder an Covid-19 gestorben sind, auf 1504.