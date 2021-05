Eine Krankenschwester im US-Bundesstaat New New York impft einen Blecharbeiter mit der ersten Dosis des COVID-19-Impfstoffs von Pfizer. In den USA hat inzwischen die Hälfte aller rund 330 Millionen Einwohner mindestens die erste Impfung gegen das Coronavirus bekommen. (zu dpa: Die halbe US-Bevölkerung hat mindestens erste Corona-Impfung bekommen). Foto: Mary Altaffer/AP/dpa