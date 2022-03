Innerhalb eines Tages sind in Hessen 15.098 neue Corona-Fälle registriert worden. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts vom Freitag hervor. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hessen stieg weiter auf 1256,4 nach 1212,9 am Donnerstag. Es gab neun neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus.