Binnen eines Tages sind in Hessen 12.097 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Zudem wurden 42 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet, wie aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts vom Dienstag hervorgeht (Stand 3.37 Uhr). Somit sind seit Pandemiebeginn hessenweit 9406 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Die Inzidenz, also die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, steigt von 1084,4 am Montag auf nunmehr 1133,0.