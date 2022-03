Die Opferschutzorganisation Weißer Ring in Hessen hat sich besorgt über die Zunahme von Betrügereien am Telefon gezeigt. "Wir haben viele Beratungen für diesen Bereich im Weißen Ring - aber natürlich lange nicht so viele, wie es wirklich Taten gibt", sagte der Präventionsbeauftragte des Landesverbands, Ulrich Warncke, der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. Die Opfer empfänden eine riesige Scham, dass sie auf die Telefonbetrügereien reingefallen sind. Deshalb meldeten sich nicht alle Betroffenen.