"Mit einer Absage des Fackellaufs hätte man ein Zeichen setzen können, dass man während der Pandemie an der Seite der Menschen steht", sagte der 30 Jahre alte Vorsitzende des Vereins Athleten Deutschland der Deutschen Presse-Agentur.

Das olympischen Feuer ist nach der Entzündung in Griechenland in Japan eingetroffen. Geplant ist ein viermonatiger Fackellauf durch das Gastgeberland. Bisher haben die Olympia-Organisatoren nur die meisten Feierlichkeiten gestrichen und vorgesehen, dass die Menschen am Straßenrand Abstand zu anderen halten sollen. Die Sommerspiele in Japans Hauptstadt sind vom 24. Juli bis 9. August terminiert.