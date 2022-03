Zwölf Menschen haben bei einem Wohnungsbrand in einem Hochhaus in Offenbach Rauchgasvergiftungen erlitten. Drei von ihnen hätten am Dienstag schwere und drei mittelschwere Verletzungen erlitten, die anderen leichte, berichtete ein Polizeisprecher. Die Ursache des Feuers in dem Mehrfamilienhaus war zunächst unklar. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 500.000 Euro. Anwohner wurden aufgefordert, vorsichtshalber Türen und Fenster geschlossen zu halten. Bewohnerinnen und Bewohner konnten nach dem Brand nicht mehr in die Wohnungen zurückkehren und kamen bei Freunden und in Hotels unter.