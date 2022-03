Ein betrunkener Mann ist an einem Bahnhof in Offenbach gegen eine anfahrende S-Bahn getorkelt und ins Gleis gefallen. Mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma sei der 45-Jährige in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Zeugen hätten berichtet, der Mann sei am Dienstagmittag aus der S-Bahn gestiegen und über den Bahnsteig getorkelt. Dann sei er gegen den anfahrenden Zug gelaufen, ins Stolpern geraten und hinter der Bahn auf die Schienen gefallen. Zeugen zogen ihn vom Gleis.