Rund ein Jahr nach dem Raubüberfall auf ein Ehepaar in deren Wohnhaus in Rödermark im Kreis Offenbach wird der Fall nächste Woche am Mittwoch (16.3.) in der ZDF-Fernsehsendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" vorgestellt. Es werde weiterhin nach den bislang unbekannten Tätern gesucht, teilte die Polizei in Offenbach am Mittwoch mit.