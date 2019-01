Odszuck warnt: Stadt könnte PHV verlieren

Ein Verbleib des Ankunftszentrums in Patrick Henry Village (PHV) könnte mit großen Problemen verbunden sein, warnte Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck die Stadträte im öffentlichen Teil der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses. Belasse man die Einrichtung dort, sei es möglich, dass der Bund die Fläche nicht wie geplant an Heidelberg verkaufe: "Dann wäre es wirtschaftlicher, das Gelände dem Land zur Nutzung zu überlassen. Da die Flüchtlingsunterbringung eine vorrangige Landesaufgabe ist, könnte die Landesregierung weiterhin die 28 Hektar als Fläche in Anspruch nehmen - ohne dass die Stadt dabei ein Mitspracherecht hätte."

Zudem sei unklar, ob das Land bereit sei, viel Geld in einen Neubau zu investieren, wenn das Zentrum innerhalb PHV umzöge: "Das würde es vermutlich nicht tun, um ein funktionierendes Zentrum um 300 Meter zu verlegen", so Odszuck. Nach RNZ-Informationen rechnet das Land für einen Neubau der Einrichtung in den Wolfsgärten mit Kosten von rund 90 Millionen Euro. (dns)