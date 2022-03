Nach einem brutalen Überfall vermeintlicher Paketboten auf ein Ehepaar im nordrhein-westfälischen Engelskirchen im Januar 2021 hat die Polizei zwei der drei mutmaßlichen Täter gefasst - einen davon in Hessen. Der dritte wird weiter gesucht. Die Polizei habe am Tatort DNA-Spuren gesichert, die zur Identifizierung der 49 und 36 Jahre alten Verdächtigen geführt hätten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Der 49-Jährige sei bereits Ende vergangenen Jahres in Bielefeld festgenommen worden, der 36-Jährige ging der Polizei am Samstag (26.3.) in Südhessen ins Netz.