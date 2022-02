Nußloch/Sandhausen/Wiesloch. (pol/lesa) Ermittlungserfolg für die Polizei: Rund drei Monate nach einem Einbruch in der Nußlocher Schillerschule, bei dem technische Geräte im Gesamtwert von über 10.000 Euro gestohlen wurden, hat die Polizei drei Tatverdächtige festgenommen. Einer der Männer, ein 31-Jähriger, wurde zudem am frühen Dienstagmorgen auf frischer Tat bei einem Kellereinbruch in der Sandhäuser Waldstraße ertappt. Bewohner des Anwesens hatten ihn bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Aber von vorn: In der Nacht vom 14. auf den 15. November waren zunächst unbekannte Täter in die Schillerschule in der Nußlocher Dreikönigstraße eingebrochen. Dabei stahlen sie einen Beamer, vier Laptops und 24 iPads sowie zwei noch original verpackte 65-Zoll-Großbildfernseher.

Wie die Polizei nun berichtete, fiel der Verdacht im Rahmen der Ermittlungen auf drei Männer im Alter von 27, 31 und 46 Jahren. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnungen fanden die Beamten mehr als 40 Gegenstände, die "aller Wahrscheinlichkeit nach" aus Einbrüchen stammen. Unter dem Diebesgut, das möglicherweise aus dem Großraum Wiesloch stammt, befanden sich unter anderem Fahrräder, Fahrradrahmen, Schmuck und Modeschmuck, aber auch "eher minderwertige, aber sehr prägnante Gegenstände, die für die rechtmäßigen Eigentümer leicht wiederzuerkennen sein dürften", so die Polizei. Die Beamten haben die Gegenstände fotografiert und zur Übersicht auf Ihre Homepage eingestelltt. Personen, die die Gegenstände erkennen, werden gebeten, sich unter Telefon 06222/5709-0 zu melden.

Vom Diebesgut aus der Schillerschule fanden die Beamten lediglich noch ein iPad sowie einen Beamer. "Die restliche Beute war offenbar bereits veräußert", heißt es von der Polizei.

Die Ermittlungen gegen das Trio dauern laut Polizei an. Ermittelt wird unter anderem, ob der 31-Jährige den Einbruch in Sandhausen alleine beging oder weitere Personen beteiligt waren.