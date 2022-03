Gerade noch rechtzeitig hat ein Hund eine stark unterkühlte Seniorin am frühen Sonntagmorgen im Landkreis Darmstadt-Dieburg gefunden. Wie die Polizei mitteilte, hatte die an Demenz leidende Frau in der Nacht ihr Zuhause in Alsbach-Hähnlein verlassen. Nachdem ihr Mann mehr als drei Stunden vergeblich nach ihr gesucht hatte, alarmierte er die Polizei.