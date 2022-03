Im Höllental in der Nähe von Freiburg droht ein 30 bis 60 Tonnen schwerer Felsbrocken, auf Bahngleise und eine Bundesstraße zu stürzen. Dieser soll frühestens am Donnerstag gesprengt werden, teilte die Deutsche Bahn mit. Experten hätten den Hang am Dienstag begutachtet und seien zu dem Ergebnis gekommen. Wann genau der Felsbrocken gesprengt wird, war anfangs unklar.