Bei einem Gefahrgutunfall am amerikanischen Teil des Flughafens Stuttgart sind zwei Menschen verletzt worden. Sie wurden mit Atemwegsbeschwerden in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher des Innenministeriums am Mittwoch Angaben der "Bild"-Zeitung bestätigte. Bei der Mischung von Reinigungsmitteln sei Chlorgas entstanden.