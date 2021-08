Infos:

Anreise: ab Kiel mit Colorline nach Oslo in 20 Stunden, 2 Personen, Auto und Kabine ab Euro 828 hin und zurück ist ein Erlebnis für sich und spart etwa insgesamt 1000 km mit dem Pkw.

Unterkunft: in Notodden: Brattrein Hotel, Hügellage mit Seeblick, DZ inkl. Frühst. ca ab Euro 150; www.brattrein.no , in Åsgårdstrand das Grandhotel Asgardstrand; Fjordaussicht, DZ inkl. Frühst. ca 134 Euro; www.unikegrandhotel.no, in Gaustablikk nahe dem Aussichtsberg Gaustablick Hotel in den Bergen; DZ inkl. Frühst. ab ca. 170 Euro; www.gaustablikk.no

Aktueller Hinweis: Genesene bzw. vollständig Geimpfte Gäste mit EU Zertifikat bzw. QR-Code können derzeit wieder einreisen

Weitere Infos unter https://www.visitnorway.de/