Anreise: Flüge von Frankfurt nach Stockholm (circa 2 Stunden Flugzeit) z.B. mit Lufthansa, von dort z.B. mit Norwegian Airline in einer Stunde nach Umeå. Kosten für Hin- und Rückflug ab circa 400 Euro. Von Umeå nach Granö sind es mit dem Auto circa eine Stunde, von Lycksele nach Tärnaby circa drei Stunden.

Unterkunft: In Umeå ist das Vier-Sterne-Elite-Hotel Mimer eine gute Adresse. Es liegt nicht nur zentral und gegenüber dem Park Vänortsparken, sondern hat als ehemaliges Schulhaus auch eine spannende Geschichte. Ein Doppelzimmer mit Frühstück gibt’s ab circa 140 Euro, www.elite.se/en/hotels/umea/elite-hotel-mimer. In "Vogelnestern" (Baumhäusern) nächtigen kann man in Granö. Das Eco Hotel und die Nester liegen direkt am Fluss Umeälven. Ein Doppelzimmer mit Frühstück gibt’s ab 140 Euro pro Nacht, ein ganzes "Vogelnest" inklusive Frühstück ab 360 Euro, granobeckasin.com/de/. In Lycksele bietet das Ansia Resort eine legere Unterkunft für jeden Geldbeutel: Hier kann man entweder campen, eine Ferienwohnung oder ein Hotelzimmer beziehen, Infos unter www.ansia.se/en/ansia-resort__86

Unbedingt machen: Eine Hundeschlittenfahrt in Ruskträsk mit Morgan Liljemark, www.wildlapland.de

Wer lieber motorisiert über den Schnee heizen möchte, kann das mit dem Schneemobil in Lycksele tun, zwei Stunden kosten pro Person circa 85 Euro, Infos http://visitlycksele.se/en/vinterleder/

Hermavan Tärnaby ist Nordschwedens größtes Skiresort. Vor allem für Langläufer ein Eldorado. Mehr Infos unter www.hemavantarnaby.se/en/

2010 wurde Umeå gemeinsam mit Riga als Kulturhauptstadt Europas 2014 ausgewählt. Kultur lässt sich daher in zahlreichen Museen finden. Gitarrenfreunde kommen zum Beispiel im Guitar Museum auf ihre Kosten: über 500 Exponate umfasst die Ausstellung, www.guitarsthemuseum.com/static/sv

www.visitumea.se/en.

Essen & Trinken: Umeå: Gut essen in stylischem Ambiente kann man im Goothards Krog, https://gotthardskrog.se/en

Granö: Im Restaurant der Granö Lodge hat es vor allem Gerichte mit lokalen Produkten, www.granobeckasin.com/de/

Hemavan Tärnaby: Klein, aber gemütlich ist das Café Familjen. Hier gibt’s leckeren Karottenkuchen und Zimtschnecken, Infos unter https://www.facebook.com/ FAMILJENtarnaby/

Weitere Auskünfte erteilt VisitSweden unter https://visitsweden.de/ oder Visit Västerbotten in Lapland unter www.visitvasterbotten.se/en