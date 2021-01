Anreise: Aus Deutschland fliegen mehrere Airlines mit einem Zwischenstopp nach Wellington oder Christchurch. Von Wellington setzen Fähren nach Picton über, von Christchurch fahren Busse. Mit dem Postschiff oder einem Wassertaxi gelangt man von Picton zu mehreren Startpunkten entlang des Queen Charlotte Track. Vom Ziel in Anakiwa fährt man per Schiff zurück nach Picton. Oder man radelt weitere zweieinhalb Stunden auf dem kürzlich geteerten Link Pathway.

Reisezeit: Als beste Monate gelten Februar und März. Dann ist das Wetter in der Regel stabil, das Meer wird bis zu 22 Grad warm.

Radfahren: Der 72 Kilometer lange Weg lässt sich gut auf drei Tage aufteilen. Am ersten Tag radelt man von der Ship Cove bis zur Punga Cove, am zweiten Tag weiter zur Portage Bay und am dritten Tag bis Anakiwa. Mountainbikes leiht man in Picton.

Übernachtung: Am Wegesrand gibt es mehrere Lodges, die allerdings nicht günstig sind. Wer sein Zelt einpackt, kann auf einfachen Campingplätzen übernachten.

Corona-Lage: Neuseeland ist von der Pandemie nicht sehr stark betroffen. Das Auswärtige Amt weist darauf hin, dass internationale Einreisen bis auf weiteres aber verboten sind.

Weitere Infos unter picton@marlboroughnz.com oder picton@doc.govt.nz