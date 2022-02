Der erneute Prozess um eine Lastwagen-Attacke in Limburg könnte an diesem Montag (9.00 Uhr) enden. Es seien voraussichtlich die Schlussvorträge und das Urteil zu erwarten, sagte ein Sprecher des Landgerichts Limburg. Dort steht momentan ein Mann vor Gericht, der im Oktober 2019 an einer Ampelkreuzung absichtlich mit einem Lastwagen auf stehende Fahrzeuge gefahren und sie zusammengeschoben haben soll. Bei dem Vorfall in der Limburger Innenstadt wurden 18 Menschen verletzt.