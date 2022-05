Von Matthias Kros

Berlin/Heidelberg. Der private Fernzuganbieter Flixtrain nimmt drei weitere Linien in seinen Fahrplan auf. Künftig verbinden die Züge des Deutsche-Bahn-Konkurrenten auch Hamburg und Stuttgart (ab 19. Mai), Berlin und Wiesbaden (ab 2. Juni) sowie Berlin und Basel (ab 23. Juni). Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Damit erhöhe sich die Zahl der Linien auf sieben, die der Haltepunkte – wie schon im April angekündigt – auf 70.

Profitieren von den neuen Angeboten wird auch die Rhein-Neckar-Region. So werden die Züge zwischen Hamburg und Stuttgart (sechsmal pro Woche) auch in Heidelberg halten. Die Strecke wird den Angaben zufolge vom FlixTrain-Partner SVG betrieben. Und bei der Verbindung zwischen Berlin und Basel (donnerstags bis montags) sind. Es ist die erste grenzüberschreitende Verbindung von Flixtrain. Tickets sind der Mitteilung zufolge ab sofort buchbar und sollen für die kompletten Strecken (Hamburg-Stuttgart, Berlin-Basel) bereits ab 9,99 Euro kosten.

Das für Juni bis August geplante 9-Euro-Bahnticket gilt bei Flixtrain allerdings ebenso wenig wie in ICE, Intercity und Eurocity der Deutschen Bahn; es ist auf den Nahverkehr beschränkt.

Die Flixtrain GmbH gehört zu der Reiseplattform Flix (früher: Flixmobility) mit Sitz in München. Es bietet seit 2017 deutschlandweiten Schienenpersonenfernverkehr an und tritt als Konkurrent der Deutschen Bahn auf. Das Angebot soll das ebenfalls zu Flix gehörende Fernbusnetz, das unter dem Namen Flixbus vermarktet wird, ergänzen. Seit Jahresbeginn firmiert Flix als Europäische Aktiengesellschaft (SE) und könnte damit theoretisch an die Börse gehen. Konkrete Pläne dafür hat die Gesellschaft derzeit aber nicht.